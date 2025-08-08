Хирурги Сургута освоили современный метод лечения туннельного синдрома

Впервые в Югре на базе Сургутской травматологической больнице нейрохирурги начали проводить операции при карпальном туннельном синдроме по передовой методике.

Это заболевание развивается у представителей разных профессий. Среди них - офисные работники, программисты, музыканты, швеи и даже геймеры. Из-за постоянных монотонных действий и длительного пребывания кисти в неестественном положении происходит сдавливание срединного нерва, отвечающего за подвижность и чувствительность руки, утолщенной карпальной связкой. Патология, уточняют врачи, проявляется болью в ладонях и пальцах, мышечной слабостью, нарушением двигательной функции.

Когда консервативное лечение не приносит результата, пациентам врачи рекомендуют операцию. Теперь в Югре ее будут проводить по современной эндоскопической технологии. Сургутские специалисты, пишет портал ugra-news.ru, освоили данную методику под руководством московских коллег из центра нейрохирургии им. Бурденко.

Главное преимущество такой операции - быстрое восстановление, ведь пациенты владеют рукой уже на следующий день после врачебного вмешательства. Немаловажна и косметическая составляющая - за счет того, что все манипуляции проводятся через разрез в полтора сантиметра в области естественной складки запястья, шрам практически незаметен.