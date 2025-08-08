Офтальмологи бьют тревогу из-за роста заболеваний глаз

Офтальмологи Свердловской области обеспокоены ростом числа случаев заболеваний глаз, связанных с современным образом жизни, включающим длительную работу за компьютером, активное использование смартфонов и воздействие кондиционированного воздуха.

Специалисты отмечают, что почти каждый второй житель Свердловской области сталкивается с нарушениями зрения, такими как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Однако в последние годы врачи всё чаще диагностируют синдром сухого глаза, который напрямую связан с образом жизни горожан.

«Мы живем в мире, где зрение ежедневно сталкивается с перегрузкой. Люди концентрируют взгляд на близком расстоянии по 8–10 часов в день. Это провоцирует развитие близорукости, особенно у детей и подростков», – объясняет Игорь Зинин, заведующий отделением специализированной медпомощи №1 Свердловской областной больницы №2.

Офтальмологи предупреждают, что глазные капли «от красноты», которые часто используются для снятия симптомов, могут не только не помочь, но и навредить, маскируя причину заболевания или вызывая привыкание, пишет Южный Федеральный.

Синдром сухого глаза проявляется комплексом симптомов, включающих чувство песка, жжение, покраснение и ощущение инородного тела в глазах.

Чтобы спасти глаза в цифровую эпоху, офтальмологи рекомендуют:

моргайте чаще, особенно при работе за компьютером.

придерживайтесь правила 20-20-20: каждые 20 минут смотрите 20 секунд на предмет в 6 метрах от себя.

уменьшите яркость экрана и блики.

держите смартфон на расстоянии вытянутой руки, чуть ниже уровня глаз.

увлажняйте воздух.

протирайте экраны от пыли.

обязательно проверяйте зрение минимум раз в год, а при наличии проблем – чаще.

