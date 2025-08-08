Онемение и слабость в руках – симптомы, которые многие игнорируют, списывая их на усталость или неудобную позу. Однако в ряде случаев они могут быть сигналом серьезных нарушений в шейном отделе позвоночника.

Дегенеративные изменения позвоночника, включая межпозвоночные грыжи, сегодня все чаще встречаются даже у молодых людей. Такие изменения могут сдавливать нервные окончания, вызывая боли, снижение чувствительности и даже потерю трудоспособности. Один из характерных признаков – постоянное или периодическое онемение в пальцах или всей кисти.

Если не обратиться к врачу вовремя, последствия могут быть необратимыми. Диагностика на раннем этапе, например, с помощью МРТ, помогает избежать сложных операций и долгой реабилитации. Самолечение и обезболивающие не решают проблему, а лишь откладывают ее решение.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Татьяна Жукова.