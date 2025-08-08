Подмосковные врачи спасли мужчину, на которого упал грузоподъемник

В Сергиево-Посадскую больницу в состоянии комы был доставлен 20-летний молодой человек, попавший под грузоподъемник. Врачи диагностировали тяжелые травмы груди, живота и таза. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

У пострадавшего наблюдались множественные закрытые переломы ребер с обеих сторон, отек легких, разрыв печени, массивное внутрибрюшное кровотечение, закрытый перелом костей таза и правой голени. В брюшной полости находилось огромное скопление крови порядка трех литров.

Врачи провели экстренную операцию, в том числе дренировали жидкость из легких, скопившуюся в результате травмы. Через шесть дней была проведена еще операция. Далее пациент получал обезболивающую и антибактериальную терапию, а также антикоагулянты - лекарства, предотвращающие образование тромбов. Сейчас молодой человек выписан домой в хорошем самочувствии без угроз для жизни.