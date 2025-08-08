Опрос показал, как много компаний РФ включают в ДМС поддержку психолога

Добровольное медицинское страхование (ДМС) в российских компаниях чаще всего включает амбулаторно-поликлиническую помощь, экстренную госпитализацию и стоматологию, при этом только четверть работодателей включают в полис психологическую поддержку, а ведение беременности и родовспоможение - всего 13%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росгосстраха и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самой частой опцией в соцпакетах российских сотрудников стали корпоративные мероприятия и подарки к праздникам (76%). Далее следует добровольное медицинское страхование (73%). Обучение и развитие предлагают 63% компаний. Корпоративную связь или компенсацию за нее предоставляют 58% работодателей. Кроме этого, 40% позволяют сотрудникам работать по гибкому графику или на удаленке, в каждом третьем случае сотрудникам компенсируют транспорт, покрывают расходы на фитнес, а также оплачивают питание", - говорится в итогах исследования.

При этом чаще всего сотрудники пользуются именно ДМС - так ответили 65% работодателей. На втором месте корпоративная связь (51%), также в число наиболее популярных опций вошли корпоративные мероприятия (35%) и питание (30%). Наименьший спрос у оплаты занятий спортом - этой возможностью пользуется лишь 18% сотрудников.

Из чего состоит ДМС

Если говорить о ДМС, то в него чаще всего включают амбулаторно-поликлиническую помощь (91%), экстренную госпитализацию (71%) и стоматологию (60%). Почти половина работодателей также оплачивают плановую госпитализацию (43%), а профилактические чекапы - каждый третий. Четверть компаний добавляют в полис психологическую поддержку, реабилитацию - 15%, а 13% - ведение беременности и родовспоможение.

Отмечается, что только 8% компаний полностью покрывают лечение от критических заболеваний, еще 39% - частично. Из них 40% включают возможность лечения за рубежом. В такую программу входит лечение сердечно-сосудистых заболеваний (71%), неврологических (58%) и онкологических (46%). 41% компаний сообщили об одном-трех случаях критических заболеваний среди сотрудников за год, а больше половины (54%) сказали, что таких случаев не было.

Согласно данным исследования, только 12% работодателей предоставляют полис ДМС сотруднику с первого дня, тогда как в большинстве (44%) компаний программа становится доступной для работника лишь после испытательного срока, спустя три месяца после трудоустройства. При этом каждый четвертый работодатель не включает ДМС в соцпакет: треть из них только рассматривают запуск этой опции в будущем, 3% уже работают над подключением, но 61% не планируют этого делать вовсе.

Исследование показало, что только в 45% компаний добровольное медицинское страхование доступно всем сотрудникам, у 59% компаний наполнение программы ДМС зависит от должности - расширенные пакеты доступны только руководителям.