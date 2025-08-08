Онищенко оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

Постепенное понижение температуры в РФ приведет у тому, что комары-переносчики лихорадки чикунгунья впадут в спячку, что снизит риски распространения инфекции. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Я должен успокоить, что сейчас у нас август, и мы замечаем постепенное снижение температуры [на территории РФ]. Комары скоро будут уходить в спячку, чтобы перезимовать", - сказал он.

Онищенко добавил, что в связи с тем, что переносчики лихорадки будут отсутствовать, само заболевание перестанет быть угрозой для здоровья, а риски распространения будут снижены. На текущий момент необходимо публиковать максимально точные данные о том, сколько случаев зарегистрировано и где, для того чтобы предупредить граждан России, в какие страны въезд не рекомендуется.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в Китае из-за вспышки лихорадки чикунгунья ввели карантинные меры по аналогии с теми, которые действовали в пандемию COVID-19. Уточняется, что в стране насчитывается уже более 7 тыс. случаев.

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. От человека к человеку болезнь не передается. Вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет.