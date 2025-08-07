Как в Москве проводят профилактику онкозаболеваний ЖКТ

В фойе эндоскопического центра городской клинической больницы им. Боткина многолюдно с утра. Пришли москвичи, которые первыми откликнулись на приглашение столичных властей бесплатно обследоваться в целях профилактики рака желудочно-кишечного тракта. Этот пилотный проект в Москве запустили два месяца назад по инициативе Московского онкологического общества.

© РИА Новости

Врачи не устают повторять: с онкологией лучше действовать на опережение. В поликлиниках запись на исследование первым делом открыли тем горожанам, кто не обследовался в течение нескольких лет. Как рассказала журналистам руководитель эндоскопической службы клиники профессор Ирина Коржева, только в их центр уже пришли провериться 1700 пациентов, а в Москве таких центров пять.

«Самая частая онкология - рак толстой кишки, чуть реже встречается рак желудка, — рассказывает Коржева. — Возможность пройти обследование в рамках скрининга - шанс обнаружить заболевание на стадии, когда оно еще излечимо».

Именно с этой целью горожанам проводятся гастроскопия и колоноскопия - ее после 45 лет рекомендуют проходить всем.

Процедурных в этом центре восемь, каждый с автоматической дверью с маленьким окном-иллюминатором. Современные эндоскопы внешне напоминают системы контроля на космическом корабле: несколько мониторов, панели управления, соединенные с компьютерами. Экранов у аппарата два. Один отражает пульс и уровень кислорода в крови, на другой транслируется картинка с камеры шланга во время исследования.

Процедура проходит максимально комфортно. Пациенту гарантируют: никаких болей и неприятных ощущений он не почувствует. Во время гастроскопии исследуемый дышит газом-гипнотиком, но все время находится в сознании.

«Камера шланга, погруженного в пищевод, увеличивает картинку в две-три тысячи раз, позволяя увидеть самые маленькие новообразования - размером не больше двух-трех миллиметров», — рассказывает медсестра. Колоноскопия проводится тоже с легким наркозом - через маску. Да и длится не больше 15-20 минут.

Именно в Боткинской больнице четыре года назад открылся первый в Москве, принадлежащий городскому здравоохранению, такой суперсовременный эндоскопический центр. По словам Коржевой, за это время они удалили опухоли на ранней стадии у 300 человек. Еще у 2500 выявили онкологию на более поздней стадии, но еще излечимую. Проект, запущенный городом, дал возможность бесплатно обследоваться и защитить себя от тяжелой болезни всем горожанам. И 22 тысячи москвичей, как сообщила вице-мэр по социальному развитию Москвы Анастасия Ракова, воспользовались ею - записались на исследование, а 17 тысяч уже прошли его. И не зря: у 80 пациентов выявлен рак, еще у 100 - предопухолевые состояния.

Результаты исследования становятся известны сразу после процедуры. Доброкачественные новообразования по отдельной записи могут удалить в этом же центре. Если опухоль, предположительно, злокачественная, пациент получает направление на гистологию, и в случае подтверждения диагноза его направят в онкоцентр. Если речь идет о других заболеваниях, не связанных с онкологией, рассказала гастроэнтеролог Юлия Пузаненкова, человека уже с диагнозом направят в поликлинику по месту жительства.