Девушка заявила, что из-за топа за 170 рублей у нее слезла кожа

Британка пожаловалась на облезшую кожу после ношения топа за 170 рублей. Об этом сообщает Dailу Mail.

Жительница Великобритании заявила, что майка, купленная в маркетплейсе Shein, вступила в реакцию с солнцезащитным кремом, оставив после себя «мучительные» ожоги. На отдыхе в Турции она регулярно пользовалась солнцезащитным кремом с SPF 30, а однажды решила надеть эту майку поверх бикини. На следующий день девушка заметила на спине странный ожог, который начал покрываться волдырями с жидкостью внутри.

Боль была настолько сильной, что ей пришлось обратиться к местному врачу, который, по-видимому, сказал ей, что ожог, вероятно, был вызван реакцией ткани майки на солнце или хлорку из бассейна. По прилете домой она обратилась к британскому врачу, который прописал ей антибиотики и крем для смягчения ожога. Теперь британка опасается, что у нее останутся шрамы на всю жизнь, и призывает людей подумать дважды, прежде чем покупать дешевую одежду.