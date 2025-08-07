Какие новые онкопрепараты включили в перечень жизненно необходимых

Закончилось двухдневное заседание комиссии Минздрава России по формированию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). "РГ" узнала у экспертов, какие инновационные препараты теперь станут доступнее.

© РИА Новости

Этих заседаний всегда с нетерпением и надеждой ждут пациенты и врачи - ведь включение в перечень новых, современных лекарств для лечения тяжелых заболеваний - важное условие их закупки и, следовательно, доступности. На этот раз комиссии предстояло в числе прочего решить "судьбу" внушительного списка онкопрепаратов. Практически все они - надежда на спасение для больных тяжелыми формами рака.

«Результаты противоречивы: были и обнадеживающие моменты, и разочаровывающие», — рассказала "РГ" член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, глава Ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

Так, комиссия единогласно рекомендовала включить в перечень жизненно необходимых препарат камрелизумаб (арейма) для лечения плохо поддающегося стандартной терапии рака пищевода и рака носоглотки. Это иммуноонкологический чекпойнт-ингибитор нового поколения с высоким уровнем аффинности (ключевой параметр при разработке таргетных онкопрепаратов, определяющий их точность, силу действия и безопасность). Важно, что препарат будет производиться в России по полному циклу.

«Это российское лекарство. Мы очень рады, что оно принято, что в нашей стране есть свои находки, свои инновационные разработки. Лекарственная терапия должна превалировать над хирургией. Последняя должна стать крайней мерой», — отметила Ирина Боровова.

Также, по ее словам, важнейшее решение - включение в перечень капивасертиба, применяемого против рака молочной железы.

«Здесь мы празднуем победу. Тем более, производитель дал беспрецедентно низкую цену - в пять раз дешевле, чем в мире. Это большая надежда для наших женщин - возможность инновационного лечения», — сказала Боровова.

Она добавила, что теперь доступным станет еще одно лекарство - энфортумаб ведотин от рака мочевого пузыря, а также инновационный препарат для лечения запущенного рака простаты.

При этом некоторые эффективные, рекомендованные ведущими специалистами лекарства в перечень не попали. Это, в частности, инновационные препараты для лечения рака поджелудочной железы, рака легких, комбинация из двух лекарств против множественной миеломы.

«Не удалось отстоять и два прорывных препарата против лимфом. Очень странно. Препараты есть в клинических рекомендациях, они дают полный ответ и стойкую ремиссию. И ведь лимфомой часто страдает молодая когорта пациентов. Я привела пример - у нас был мальчик 23 года, которому мы так и не смогли добиться лечения. Не успели. Он ушел... Апелляции к помощи "Круга добра" тут не уместны, фонд работает только с детьми до 19 лет. Чем виноват молодой человек, который заболел лимфомой в 19 лет?» — отмечает Ирина Боровова.

«Состоявшиеся заседания комиссии по ЖНВЛП вновь подтвердили наличие системных проблем, на которые пациентское сообщество указывает не первый год, — сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. — Из 25 рассмотренных препаратов - 15 получили отказ, восемь рекомендованы к включению в ограничительные списки, два выведены из перечня. Особенно острые вопросы вызвало отрицательное решение по двум инновационным онкогематологическим препаратам. Эти лекарства не просто продлевают жизнь, но в более чем 40% случаев обеспечивают ремиссию даже у пациентов в паллиативном статусе. Несмотря на доводы врачей и пациентов, мнение комиссии оказалось иным - вновь в приоритете были не клинические данные, а экономические соображения".

В Союзе пациентов настаивают: подход, когда ключевым критерием для решения о включении лекарства в число жизненно необходимых становится бюджетная нагрузка, в корне неправильно.