Врачи удалили 34 метастазы у пациентки с редким видом рака

Хирурги областного онкоцентра успешно прооперировали пациентку с редким видом злокачественной опухоли, сообщили в минздраве Воронежской области.

© РИА Новости

35-летней женщине поставили диагноз "лейомиосаркома". Она поступила в медучреждение с метастазами и прогрессирующим заболеванием. Консилиум решил провести операцию, чтобы спасти пациентке жизнь.

Более четырех часов медики удаляли очаги опухолей ультразвуковым скальпелем. Сложность представляла локализация метастаз: они поразили ЖКТ, малый таз и брюшную полость и находились близко к крупным сосудам и нервным сплетениям.

Во время операции хирурги удалили 34 метастазы размером от 0,3 сантиметра до 9 на 10 сантиметров и сохранили жизненно важные структуры организма. Пациентка избавилась от болей. Через 12 дней ее выписали для дальнейшего таргетного лечения лекарствами.