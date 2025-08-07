Гипотиреоз действительно может мешать снижению веса. Это заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, что влияет на множество процессов в организме.

В первую очередь замедляется обмен веществ: калории сжигаются медленнее, а значит, легче набрать лишние килограммы. Кроме того, при гипотиреозе часто возникают отеки, снижается переносимость физической нагрузки, появляется усталость, апатия и даже признаки депрессии – все это мешает соблюдать активный образ жизни и контролировать питание.

Однако похудение все равно возможно. Главное условие – стабилизировать уровень гормонов с помощью правильно подобранной терапии. После этого можно переходить к традиционным стратегиям снижения веса: создать умеренный дефицит калорий, следить за питанием, восполнять нехватку витаминов и поддерживать посильную физическую активность.

Подробнее об этом рассказала в видео врач-эндокринолог Арутюнова Маргарита.