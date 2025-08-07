Психиатр рассказал, что делать, если страшно идти к психотерапевту

Чтобы побудить человека пойти к психотерапевту, нужно проявить эмпатию и заботу. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев.

© unsplash

«Эмпатия поможет убедить близкого начать психотерапию», — заявил врач.

Муталиев рекомендовал начать беседу с близким с признания его эмоций.

«Начните разговор с фразы: "Я вижу, что тебе тяжело, и понимаю, как страшно идти к незнакомому специалисту". Когда человек почувствует принятие, появится пространство для разговора», — посоветовал врач.

По словам психотерапевта, абстракцию надо заменить конкретикой.

«Можно предложить вместе посмотреть сайты с отзывами, объяснить, как проходит первая встреча. Близкие люди не должны ставить диагнозы, это работа врача. Чтобы побудить важного человека к психотерапии, нужно быть навигатором и заботливым свидетелем, а не обвинителем», — объяснил эксперт.

Доктор рассказал, что при значительном сопротивлении нужно уговорить на пробный визит.

«Чаще всего страх исчезает сразу после живого контакта, когда становится ясно, что психотерапевт не устраивает допрос и не клеит ярлыки. Главное — уважать автономию. Насильно вытащенный в кабинет человек скорее закроется, чем раскроется», — пояснил Муталиев.

