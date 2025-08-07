Как найти психотерапевта, который реально поможет

Профессиональный психотерапевт должен озвучить пациенту план лечения и рассказать о промежуточных целях. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев.

© globallookpress

«Профессионал озвучит план простыми словами, обозначит промежуточные цели, время до первых результатов и критерии успеха», — сказал эксперт.

Муталиев заявил, что при выборе специалиста нужно обратить внимание на его образование и методы.

«Можно спросить, в какой модели он обучен (CBT, EMDR, ACT, психодинамика) и попросить объяснить, как именно эта модель поможет решить задачу», — посоветовал врач.

Психотерапевт рассказал, что важно узнать, сколько минут длится сессия, как отменяются визиты, входят ли межсессионные письма в стоимость.

«Четкие правила показывают ответственность психотерапевта. Кроме того, нужно понять: комфортно ли делиться личным именно с этим человеком. Хорошая терапия держится на доверии», — подчеркнул Муталиев.

Врач обратил внимание, что после приема у психотерапевта может возникнуть синдром отсроченной боли или легкая «психотерапевтическая крепатура».

«Сеанс потревожил болезненные слои психики, и мозг «ворчит» примерно так же, как мышцы после зала. Однако если подавленность держится дольше пары дней или нарастает, значит что-то в процессе было неудачным», — объяснил Муталиев.

До этого россиянам рассказали, что делать, если страшно идти к психотерапевту.