Почему врачи в России стремительно исчезают и что с этим делать

Несмотря на высокие позиции в европейских рейтингах по количеству врачей на 10 тысяч жителей, доступность медицинской помощи в России остается острой проблемой. Понятно, что с растущей численностью населения растет и потребность в специалистах, но с другой стороны возникает вполне закономерный вопрос: как при формально хороших показателях система здравоохранения столкнулась с реальным кадровым дефицитом? На самом деле, пути решения этой сложной задачи есть, но они требуют глубокого анализа ситуации.

По официальным данным Минздрава, дефицит кадров в государственных медучреждениях огромен: системе не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего звена. Уровень проблемы варьируется в зависимости от конкретного региона, и в некоторых он достигает критических отметок. Только представьте: на той же Чукотке укомплектованность штата специалистами составляет всего 44,18% (не хватает 55,82%), в Костромской и Тверской областях дефицит превышает 43%, и даже в Москве не хватает 28% медработников.

Что влияет на доступность медицины?

Одним из факторов, которые влияют на нынешнюю ситуацию, стала реорганизация сети медицинских учреждений. Дело в том, что за последние два десятилетия (данные Росстата) количество больниц и поликлиник сократилось в два раза. Это вполне логично привело к снижению доступности медпомощи, особенно в регионах с большой территорией и сложной транспортной логистикой.

Ярким примером тому может стать Якутия, где на весь регион действует всего 52 поликлиники, или Чукотка, где в 2024 году функционировала всего одна больница. Аналогичная тенденция к сокращению больничных коек — в два раза за 20 лет — наблюдается в Москве, Московской и Ленинградской областях, а также в Дагестане, Адыгее и Калужской области.

С 2010 года началось строительство новых клиник, но это породило новую проблему: нехватку персонала для работы в них. Это происходит на фоне позитивной статистики Росстата, согласно которой численность врачей в стране растет: с 680 тысяч в 2016 году до 759 тысяч в 2023. Дефицит узких специалистов особенно ощутим: в той же Москве на 10 тысяч пациентов приходится всего 2,5 акушера-гинеколога, в Бурятии — 1,5.

Или на той же Чукотке, где нет ни одного гастроэнтеролога или сердечно-сосудистого хирурга, а в Калмыкии — нефрологов. Остро стоит и вопрос с младшим и средним персоналом: даже в Ленинградской области одна медсестра обслуживает более 30 пациентов.

Куда уходят выпускники и опытные кадры?

В каком-то смысле ответ на этот вопрос требует философских рассуждений. В этом контексте особенно важно осознавать истинную ценность врачебного труда. Профессия врача — это не просто работа, а призвание, требующее колоссальной ответственности, самоотдачи и постоянного самосовершенствования. Ведь именно на плечах этих людей лежит забота о здоровье нации, и каждый уход специалиста из профессии — это невосполнимая потеря для общества.

Как гласит известная поговорка: «Хороший врач спасает если не от болезни, то хотя бы от плохого врача».

Как ни странно, но медицинские вузы пользуются популярностью (конкурс в 2024 году — 7,4 человека на место) и выпускают много специалистов. Однако, как объясняют эксперты, это преимущественно врачи общего профиля. Для получения узкой специализации требуется дополнительное, часто платное, обучение в ординатуре. Не все выпускники готовы к таким вложениям, из-за чего часть из них меняет сферу деятельности.

Проблему усугубляет и отток опытных кадров. Врачи и медсестры покидают госучреждения из-за высоких нагрузок, усталости и неудовлетворительных условий труда. Часто в больницах не хватает медикаментов или исправного оборудования. Показателен пример: врач КТ в городской больнице за 24-часовую смену проводит 60 исследований, получая 100 тысяч рублей. В частной клинике его ждет смена с 9 до 18, 30 исследований и зарплата 150 тысяч. Выбор очевиден. Дополнительным фактором стал отъезд части квалифицированных врачей за рубеж, где предлагают другие условия.

Что делать?

Для восполнения дефицита Министерство труда предлагает ежегодно привлекать в отрасль до 100 тысяч врачей и медсестер. Один из механизмов — активное привлечение ординаторов к практической работе. Это позволяет молодым специалистам набираться опыта, а клиникам — закрывать вакансии.

Другая инициатива, которая обсуждается сегодня Минздравом — возрождение системы распределения для выпускников-бюджетников. Предполагается, что они будут обязаны отработать определенный срок в регионах, нуждающихся в кадрах. Многие в медсообществе видят в этом временное, но необходимое решение. Даже если специалист уедет через три года, на это время у жителей появится доступ к помощи.

Проблема дефицита врачей многогранна и требует комплексного подхода. Как сказал знаменитый хирург Николай Пирогов:

«Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто избирает медицинскую профессию».

Возвращение престижа и создание достойных условий для врачей — ключ к тому, чтобы эти слова снова вдохновили тысячи молодых специалистов. Бесспорно, это задача куда более глубокая, чем простое повышение зарплат. Финансовый стимул важен, но он не вернет того особого статуса и уважения, которые исторически во все времена окружали медицину.

Эксперты считают, что решение этой проблемы должно быть комплексным. Государству необходимо не только инвестировать в оборудование и зарплаты, но и создавать эффективную систему правовой защиты медиков. Но и общество не должно оставаться в стороне: нам необходимо возрождать культуру уважения и доверия к врачу и понимать всю сложность его труда. В конце концов, возрождение престижа профессии медработников — это инвестиция в здоровье нашей нации. Так давайте сделаем для этого все возможное!