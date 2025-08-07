Когда вы видите фото пиццы с тянущимся сыром или вспоминаете вкус любимого бургера, организм реагирует моментально, и начинается слюноотделение. И дело тут вовсе не в голоде. Это срабатывает условный рефлекс: мозг получает визуальный или запаховый сигнал и активирует слюнные железы, подготавливая организм к приему пищи.

Интересно, что состав слюны зависит от того, о какой еде идет речь. Если вы представили лимон, выделяется более жидкая слюна, чтобы нейтрализовать кислоту. А вот при виде жирной и мясной пищи вырабатывается густая, она уже богата ферментами, которые помогают переваривать.

Слюна запускает пищеварение еще до первого укуса: помогает пережевывать, защищает зубы и подает сигнал желудку и поджелудочной начинать работу.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.