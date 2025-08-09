Психиатр объяснил, при каких расстройствах настроения нельзя водить

С 1 сентября расширен список заболеваний, которые являются противопоказаниями к вождению автомобиля - с такими диагнозами невозможно пройти водительскую медицинскую комиссию, чтобы получить права. Много вопросов вызвал пункт "расстройства настроения". С одной стороны, все мы видим, как порой неадекватно ведут себя некоторые водители на дороге - агрессивно, неуступчиво, то и дело напрягая окружающих, а то и создавая аварийные ситуации. Но ведь права они получили! С другой стороны, не будет ли такое ограничение тотальным, и водить будет запрещено, в общем-то, нормальным людям? Прояснить этот момент "РГ" попросила врача-психиатра, психотерапевта, доцента кафедры психотерапии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Марию Соловьеву.

Чем расстройство настроения (аффективные расстройства) отличается от обычных, присущих всем колебаний настроения?

Мария Соловьева: Название раздела МКБ - 10 - "расстройства настроения" (аффективные расстройства) действительно часто ассоциируется с колебаниями настроения, которые все мы испытываем в повседневной жизни. Всем нам знакомо переживание печали и разочарования, выраженной грусти и подавленности при неудачах, потерях, негативных событиях или, наоборот, состояние радости и подъема при успехе, влюбленности, позитивных переменах. Но ни один врач не поставит вам диагноз "расстройства настроения", если эти изменения не будут носить стойкий, очень выраженный характер и существенно влиять на качество вашей жизни и эффективность в решении повседневных задач и вопросов.

Если речь идет о расстройстве - это означает, что наряду с нарушением настроения, присутствуют и другие изменения в психической сфере. С точки зрения возможности безопасно управлять автомобилем наиболее значимые нарушения - это изменения внимания и скорости обработки информации.

Почему в перечень психических расстройств, несовместимых с вождением, также включили детский аутизм?

Мария Соловьева: Детский аутизм - это специфическое нарушение нейропсихического развития, длительно протекающее и формирующее специфические изменения психической сферы.

Вводимое ограничение при управлении транспортным средством, возможно, связано с тем, что когда человек садится за руль, у него задействованы социальные навыки и взаимодействия (в том числе, необходимо быстро реагировать на изменения в поведении окружающих). Кроме того, водителю необходимы способность к планированию, гибкость в изменениях и быстрота реакции, способность фокусироваться, расставлять приоритеты, контролировать тревогу и принимать несколько решений одновременно, важным аспектом является координация движений.

Почему при ахроматопсии управление транспортным средством противопоказано?

Мария Соловьева: Ахроматопсия - наследственно передающееся заболевание, характеризующееся полным или частичным отсутствием восприятия цветов, окружающее воспринимается в оттенках серого. Аномалии цветового зрения - врожденные или приобретенные, нарушения восприятия различных цветов, их ошибочное восприятие. Отличие этих двух понятий в ведущих проявлениях состояния - отсутствие способности воспринимать цвет или преобладание ошибочного восприятия. Согласно Распоряжению правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. N 892-р, аномалии цветового зрения относятся к Перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.