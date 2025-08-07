Сообщения о нехватке тест-систем для диагностики ВИЧ опровергли

Тенденции к сокращению потребности медорганизаций в тест-системах для диагностики ВИЧ заболеваний в России не наблюдается, также не выявлено снижения ассортимента таких медицинских изделий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что с начала 2025 года ВИЧ-положительные россияне как минимум из 16 регионов столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус (ИС). Среди регионов, в которых пациенты получали отказы в проведении тестов, Самарская, Тюменская, Калужская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская, Амурская области, Дагестан, Удмуртия и Башкирия, отмечалось в публикации. Причиной отказов, по их данным, стал дефицит тест-систем в этих регионах.

«По результатам анализа Единой информационной системе в сфере закупок тенденции к сокращению потребности медицинскими организациями медицинских изделий не наблюдается. Также, согласно анализу, не выявлено снижения ассортимента медицинских изделий для диагностики ВИЧ заболеваний», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно государственному реестру медицинских изделий реагенты для диагностики ВИЧ заболеваний зарегистрированы под 27 видами номенклатурной классификации медицинских изделий. Всего зарегистрировано 198 медицинских изделий, из них 94 - отечественного производства.