В Томской области за неделю выявили 18 случаев болезни Лайма

Роспотребнадзор сообщил о повышении активности клещей в Томской области. За минувшую неделю 94 жителя региона обратились за медицинской помощью.

Из-за присасывания клещей в Томской области были госпитализированы 1 взрослый и 1 ребенок.

"18 случаев болезни Лайма зарегистрировано за прошедшую неделю, - рассказали в ведомстве. - Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 5 пациентов.

Отмечается, что с начала эпидсезона диагноз клещевой энцефалит подтвердился у 21 жителя региона, а диагноз боррелиоз был выставлен 43 пациентам.