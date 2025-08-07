К чему может привести отказ США от инвестиций в мРНК-вакцины

Решение американской администрации прекратить выделение сотен миллионов долларов на разработку мРНК-вакцин подорвет возможности страны в борьбе с будущими пандемиями. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Такой шаг "основан на ложных или вводящих в заблуждение заявлениях" о данной технологии, говорится в публикации.

По словам экс-помощника главы Минздрава США Дон О’Коннелл, отказ от инвестиций в данной сфере "представляет собой значительный шаг назад в усилиях по обеспечению готовности к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний". В случае мутации вирусов вакцины на основе матричных рибонуклеиновых кислот можно будет "быстро перезагрузить и производить".

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило ранее о свертывании Центром передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) работ по созданию ряда мРНК-вакцин, включая аннулирование различных контрактов. Согласно заявлению ведомства, прекращено финансирование по 22 контрактам на сумму $550 млн.

По словам министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди - младшего, такое решение принято "на основе анализа научных данных и мнений экспертов".

«BARDA прекращает инвестиции в разработку 22 мРНК-вакцин, поскольку <...> они не обеспечивают эффективной защиты от инфекций верхних дыхательных путей, таких как COVID-19 и грипп», — говорится в сообщении.

Минздрав перенаправляет эти средства "на более действенные вакцины, сохраняющие эффективность даже при мутации вирусов".

Отклонены или аннулированы несколько заявок с предложениями, поступившими от Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus и Gritstone, информирует министерство.