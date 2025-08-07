Допустимо ли людям с заболеваниями позвоночника работать на даче

Дачный сезон начался еще весной, но в августе и сентябре наступает важный его этап – сбор урожая и подготовка растений к зиме. Увлеченные дачники могут работать в этот период с особым рвением, не думая о здоровье. Часто о рисках забывают и люди, имеющие хронические заболевания позвоночника.

Советы дачникам, имеющим патологии позвоночника, дала Инна Филатова, к.м.н., ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Минздрава России.

Врач рассказала, что люди с хроническими заболеваниями могут выполнять дачные работы, но не в период обострения болезни. Лучше всего, если человек с патологиями позвоночного столба посетит врача перед планированием дачного сезона, чтобы получить консультацию по поводу допустимой интенсивности садовых работ.

Для предупреждения болей в спине рекомендуется проводить небольшую разминку. Перед тем, как выйти в огород работать, подготовить и разогреть определенную группу мышц. На такую разминку может потребоваться около 10 минут – это обычная гимнастика, которая поможет снизить риск травматизма.

Во время работы нужно следить за осанкой, можно использовать ортопедические пособия для поясницы. Независимо от позы, в которой работает дачник, необходимо делать перерывы хотя бы через каждые полтора часа: потягиваться или прогуливаться. Важно также, чтобы обувь для садовых работ была удобная и устойчивая.

Не следует забывать, что любые резкие, приводящие к выраженному напряжению мышц движения, противопоказаны. Нельзя выполнять домашнюю работу, если она требует наклонного положения туловища, то есть, промежуточного состояния между сгибанием и разгибанием. Если необходимо поднять тяжелый предмет, делать это нужно с помощью ног, а не спины.