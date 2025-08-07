Кто получит российскую мРНК-вакцину

Больные с немелкоклеточным раком легких станут второй группой, для которой будет создана персонализированная мРНК-вакцина. Первая партия будет введена добровольцам с меланомой осенью, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Немелкоклеточный рак легких - это вторая на очереди нозология, для которой будет создаваться этот препарат, если с первой будет все благополучно в плане организационных и научных ожиданий", - сказал Гинцбург на полях второго заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете.

Он отметил, что, согласно существующему рабочему плану, первыми препарат начнут получать онкологические больные с меланомой в сентябре-октябре.

О вакцине

Вакцина разработана совместно несколькими научными командами - Центром им. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Ранее Гинцбург сообщал ТАСС, что доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов.