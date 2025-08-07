Как в Москве работает профилактика заболеваний ЖКТ

Более двух месяцев назад в Москве запустили пилотный проект по профилактике онкологических заболеваний органов пищеварения, за это время на диагностику записались больше 70 тыс. человек, около 22 тыс. уже выполнили исследования, в результате больше чем у 17 тыс. человек впервые были выявлены заболевания ЖКТ, а почти у 80 пациентов выявили онкозаболевания. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Агентство "Москва"

«Осознавая, какое важное значение имеет своевременная диагностика, по инициативе Московского онкологического общества более двух месяцев назад мы запустили пилотный проект по проактивным эндоскопическим исследованиям. За это время на необходимые обследования записалось более 70 тыс. человек, а около 22 тыс. – уже выполнили их и получили результаты. Более чем у 17 тыс. пациентов впервые обнаружены заболевания ЖКТ, а у 77 – злокачественные новообразования. В свою очередь, предопухолевые состояния были выявлены у 100 человек: это именно та ситуация, когда при своевременном лечении и наблюдении можно предотвратить развитие злокачественной опухоли», – сообщила Ракова.

В настоящее время в рамках проекта по профилактике онкологических заболеваний органов ЖКТ москвичи могут бесплатно пройти профилактические эндоскопические исследования: направления на запись были автоматически открыты тем, кто в течение нескольких лет не выполнял исследования.

Жители столицы могут записаться на удобное для них время и подготовиться к диагностике. Гастроскопия под местной анестезией доступна в поликлиниках и занимает не больше получаса. Гастро- и колоноскопия проводится в современных эндоцентрах под мягкой седацией, пребывание в эндоскопическом центре при этом занимает не более двух часов.

В ходе процедуры также выполняется экспресс-тестирование, которое позволяет обнаружить наличие бактерии хеликобактер пилори в слизистой оболочке желудка. Она может вызвать разные проблемы со здоровьем, включая гастрит, который повышает риск развития онкологии. Так, в 40% случаев исследования, проведенные в рамках проекта, дали положительный результат.

Своевременная диагностика и полное уничтожение этой бактерии позволяет предотвратить развитие язвенной болезни, снизить риск рака желудка, улучшить результаты лечения гастрита и рефлюксной болезни.