На Маврикии предупредили о лихорадке чикунгунья

Посольство России на Маврикии предупредило о наличии в островном государстве в Индийском океане лихорадки чикунгунья. Соответствующая информация с пометкой "Внимание! Важно!" опубликована в Telegram-канале дипмиссии.

"С начала 2025 года Маврикий сообщил о более чем 1,5 тыс. случаях заболевания чикунгуньей, - говорится в сообщении. - Дождливая и влажная тропическая зима создала идеальные условия для размножения комаров - переносчиков вируса и роста случаев заражения. Сейчас ситуация под контролем, но Минздрав не исключает очередного всплеска заболеваемости по окончании антициклона и установления безветренной погоды".

Российские дипломаты указывают, что власти Маврикия призывают не находиться рядом со стоячей водой, пользоваться антимоскитными средствами.

"Посольство России настоятельно рекомендует обращаться к врачу при первых симптомах - головная боль, ломота в суставах, высокая температура, в случае с чикунгуньей - яркие кожные высыпания", - подчеркнуто в сообщении.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы насекомых. В основном переносчиками заболевания являются комары.

Маврикий является одной из наиболее посещаемых российскими туристами стран Африки. В минувшем году на острове отдохнули 28,7 тыс. россиян. Всего в 2024 году Маврикий посетили 1,4 млн туристов и отпускников.