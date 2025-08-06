Многие привыкли игнорировать боль в животе и принимать обезболивающие. Когда облегчение наступает, кажется, что все в порядке. Но это опасное заблуждение.

Во-первых, спазмолитики могут маскировать симптомы серьезных заболеваний, включая аппендицит. Во-вторых, само по себе частое применение обезболивающих способно привести к язве желудка.

Например, аппендицит не всегда начинается с резкой боли. Сначала это может быть легкий дискомфорт, который со временем перерастает в гнойное воспаление. Если не обратиться за медицинской помощью вовремя, аппендикс может разорваться, вызвав перитонит и даже сепсис. Такие случаи, к сожалению, до сих пор приводят к летальному исходу.

Чем опасно злоупотребление слабительными

Особенно опасные симптомы: острая режущая боль, доскообразное напряжение мышц живота, рвота с примесью крови или цвета кофейной гущи, чёрный кал. При таких признаках важно немедленно вызвать скорую и не терять время на самолечение.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.