Врачи вернули возможность ходить ребенку с ревматоидным артритом

В Московский областной центр охраны материнства и детства поступила шестилетняя пациентка в критическом состоянии. По данным Минздрава Подмосковья, у нее наблюдались непрекращающиеся сильные боли в стопах и коленях, сопровождающиеся высокой температурой и слабостью. Девочка практически не могла ходить.

© Вести Подмосковья

Обследование показало ювенильный ревматоидный артрит - хроническое заболевание, поражающее детские суставы. Без своевременного лечения болезнь может перерасти в инвалидность и вызвать серьезные осложнения. Врачи оперативно разработали план лечения, включающего препараты базисной противоревматической терапии, и через несколько недель началась положительная динамика.

Девочка стала самостоятельно передвигаться, уменьшились боли в суставах и утренняя скованность. Лабораторные показатели тоже начали улучшаться. Сейчас юная пациентка уже выписана и постепенно возвращается к активной жизни. Ей предстоит продолжить лечение у ревматологов.