Сколько пациентов с болезнями сердца получили бесплатные лекарства

Более 862 тыс. пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений обеспечены бесплатными лекарственными препаратами с начала 2025 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

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«В этом году в рамках реализации нацпроекта уже приобретено более 34 тыс. единиц оборудования и более 2,5 тыс. транспортных средств в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Все 89 регионов разработали и начали реализовывать региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на основе утвержденных Минздравом России требований. Обеспечено бесплатными лекарственными препаратами более 862 тыс. пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений», — говорится в сообщении.

Кроме того, более 59 тыс. детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от двух до 17 лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Также в федеральный регистр вирусных гепатитов внесены данные о более 540 тыс. пациентов, достигнут устойчивый вирусологический ответ более чем у 30 тыс. пациентов, завершивших курс противовирусной терапии не менее 12 недель назад. Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C почти 5 млн россиян.

В рамках проекта "Здоровье для каждого" Центры здоровья провели обследование на рабочем месте 361 тыс. сотрудников.