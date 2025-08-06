Крупные фармацевтические компании скрывали успех вакцины "Спутник V", инвестируя миллиарды в мРНК. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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«Именно это доказала вакцина "Спутник V" - она значительно превзошла инъекции мРНК в реальных исследованиях. И именно это пытались скрыть фармацевтические гиганты, вкладывая миллиарды в бездоказательные, плохо изученные эксперименты с мРНК», — написал он в X, комментируя публикацию министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди - младшего о прекращении инвестиции в разработку 22 мРНК-вакцин из-за их неэффективности в защите от COVID-19 и гриппа.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин: "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник лайт" с обновленным антигенным профилем. Затем "Спутник V" с обновленным составом был зарегистрирован Минздравом РФ.