Зубная боль у молодого мужчины оказалась симптомом рака

30-летний врач Эйтор Виллиан Кампос обратился в больницу из-за зубной боли. Однако в конечном итоге медики нашли у него рак крови, сообщает издание Metropoles.

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Помимо зубной боли, Кампос пожаловался на кровоточивость десен. По анализам крови специалисты заподозрили у него острый миелоидный лейкоз, характерный больше для пожилых людей. Впоследствии диагноз подтвердился. По словам мужчины, он также испытывал усталость, сонливость и боли в конечностях, но не обращал на них особого внимания.

После диагностики рака крови Кампос сразу же начал химиотерапию, но затем случился рецидив заболевания, поэтому процедуру пришлось возобновить. В общей сложности лечение длилось два года с небольшими перерывами. В настоящее время он находится в ремиссии, но каждые шесть месяцев проходит обследования.

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