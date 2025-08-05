Потеря роста и другие неочевидные признаки ухудшения здоровья костей

Остеопороз может протекать вообще без симптомов. При этом важно обращать внимание на ряд "скрытых" признаков этой болезни.

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Низкая плотность костей. Это ранний признак того, что у вас может развиться остеопороз.

Переломы костей (особенно при лёгкой травме). Примерно у 50% женщин и 25% мужчин в течение жизни может произойти перелом, который связан с остеопорозом. Наиболее распространённые места переломов при остеопорозе - бёдра, позвоночник, запястья.

Потеря роста. Если вы стали ниже более чем на 4 см, это может указывать на остеопороз.

Искривлённая верхняя часть спины. Компрессионные переломы могут привести к разрушению позвонков верхней части спины. Это вызывает сутулость.

Внезапная боль в спине. Это симптом компрессионных переломов.

Перелом кости во время беременности. Многие женщины с синдромом хронической усталости не знают о том, что у них есть остеопороз, до беременности.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Признаками остеопороза могут быть снижение аппетита, быстрое чувство насыщения, запор, вздутие живота, боль в животе.

Проблемы с зубами. Остеопороз может вызвать рецессию дёсен, шаткость зубов, свободное прилегание зубных протезов.

Побочные эффекты некоторых лекарств. К потере плотности костной ткани могут привести такие препараты, как атациды, содержащие алюминий, некоторые противосудорожные препараты, ингибиторы ароматазы, химиотерапевтические препараты, циклоспорин А и FK506, гонадотропин-рилизинг-гормон (ГнРГ), гепарин, литий, медроксипрогестерона ацетат, метотрексат, ингибиторы протонной помпы (ИПП), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), стероиды (глюкокортикоиды), тиазолидиндионы, слишком большое количество гормонов щитовидной железы.

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