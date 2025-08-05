Женщина практиковала домашнее иглоукалывание и оказалась в больнице

Жительница Мозыря хотела оздоровится с помощью иглоукалывания, а в итоге оказалась на больничной койке. Об этом рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Женщина практиковала иглоукалывание в домашних условиях. В качестве инструмента она использовала иглы от шприца. Во время одного из сеансов она решила ввести иглы в ткани задней части грудной клетки. Однако что-то пошло не так. Женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Ее срочно доставили в медицинское учреждение с диагнозом двусторонний пневмоторакс.

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз обнаружили у женщины множественные колотые раны на задней поверхности тела вдоль позвоночника, которые проникали в грудную полость и повредили оба легких. Эти раны были нанесены не менее чем 50 уколами острым предметом. Полученные травмы были признаны тяжкими телесными повреждениями.