Социальная помощь в больницах: как не паниковать при госпитализации

Экстренная госпитализация - стресс для любого человека. Она застает врасплох не только пациента, но и его близких. Многие не знают, что делать, где взять нужные вещи и документы, как узнать о состоянии родственника, который находится в стационаре. Во всех немедицинских вопросах москвичам помогает социальная служба в больницах.

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Социальный координатор всегда рядом

Социальные координаторы и психологи поддерживают во время госпитализации пациентов, нуждающихся в помощи. К социальному координатору можно обратиться с самыми разными вопросами: от звонка родственникам до участия в выписке. Чаще всего в такой поддержке нуждаются москвичи старшего возраста.

"Наша задача - быть рядом с человеком. Врачи лечат, а мы помогаем решать немедицинские вопросы пациентов, которые являются причиной тревоги. Особенно поддержка нужна людям старшего поколения, поэтому не ждем, когда к нам обратятся, и приходим сами, интересуемся, нужна ли помощь, если нужна - помогаем", - рассказала старший социальный координатор Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова Динара Пашмакова.

Зачастую стресс при экстренной госпитализации усугубляет ситуации, которые можно было предотвратить. Иногда скорая помощь привозит пожилых москвичей без документов и телефона, когда те вышли из дома "буквально на минутку". Если же человека доставили без сознания, идентифицировать личность и сообщить родственникам становится сложнее, это занимает больше времени.

"Есть простые действия, которые помогут поддержать пожилого родственника при экстренной госпитализации и не паниковать самим. Прежде всего, сформируйте у всех привычку выходить из дома с заряженным телефоном и паспортом, а номера близких в мобильном телефоне сохраните на быстром наборе. В некоторых случаях рекомендуем убедить родного человека всегда носить браслет с именем, а также контактами семьи", - отметила специалист.

Нередки случаи, когда пациенты отказываются от лечения, чтобы поскорее вернуться домой, потому что оставили там питомца или включенные электроприборы. Другие переживают, что под рукой нет лекарств, которые они регулярно принимали. Эти переживания заставляют забыть о собственном благополучии.

"Имейте дубликат ключей от квартиры пожилого родственника у себя или доверьте их соседям. Позаботьтесь, чтобы все документы и необходимые лекарства были в одном легкодоступном месте. Настройте доступ к электронной медицинской карте Москвы. Это позволит отслеживать назначенные обследования, их результаты и ход лечения", - добавила Динара Пашмакова.

Роль психолога: поддержка в кризисный период

При стрессе самое главное - научиться справляться с ним, чтобы минимизировать его влияние на здоровье. Поэтому пожилым людям важно принять факт возможной госпитализации, осознать и признать свои чувства.

"В такие моменты совершенно естественно испытывать страх, растерянность, тревогу и беспокойство. Если есть возможность поделиться своими переживаниями с родными, медицинским персоналом или социальными координаторами, воспользуйтесь ею", - подчеркнула специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Также важно понимать: все, что происходит в больнице, направлено на выздоровление пациента. В этой ситуации следует довериться профессионалам и постараться сосредоточиться на лечении и восстановлении.

"Избегайте самоистязания из-за самого факта госпитализации. Лучше сосредоточьтесь на том, что именно госпитализация поможет быстрее вернуться к обычной жизни. Тем, кто помогает пожилому человеку собраться в больницу, важно контролировать эмоции. Во-первых, они мешают конструктивным мыслям и действиям. Во-вторых, чрезмерное волнение близких может негативно сказаться на состоянии пациента", - добавила психолог.

Справка "РГ"

Уже четыре года социальные координаторы и психологи работают во всех городских клинических больницах общего профиля столицы и помогли свыше 150 тысячам пациентов в решении немедицинских вопросов. Специалисты приходят на помощь пожилым или одиноким людям, горожанам с инвалидностью, маломобильным москвичам и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Пациентам не требуется оформлять заявления, достаточно обратиться к лечащему врачу или непосредственно к социальному координатору.