Раскрыты главные причины частых пробуждений среди ночи

Невролог Стелла Марис Вальенси заявила, что у частых пробуждений среди ночи может быть большое количество причин. Главные из них она раскрыла в разговоре с изданием Infobae.

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Чаще всего, по словам Вальенси, проблемы со сном объясняются сильным стрессом. Нервное перенапряжение оказывает негативное влияние на гормональный фон, который важен для полноценного сна. Также стресс провоцирует ночные кошмары, добавила врач.

Кроме того, как отметила врач, виновниками частых пробуждений могут быть проблемы с мочеиспусканием, апноэ во сне, кислотный рефлюкс, лишний вес в области живота, простуда, пожилой возраст и жара в спальне. Чтобы избежать подобных проблем, она порекомендовала вставать и ложиться в одно и то же время, обеспечить комфортную температуру в помещении, отказаться от обильного приема пищи вечером, делать физические упражнения, не использовать гаджеты в постели и не пить алкоголь.

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