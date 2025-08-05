В Подмосковье провели почти 2,8 млн телемедицинских консультаций

Порядка 2,8 млн онлайн-консультаций провели врачи Московской области с начала года. Сервис доступен для оказания услуг по продлению электронного рецепта на льготные препараты и консультаций по итогам диспансеризации и анализов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Такие онлайн-приемы позволяют пациенту сэкономить время на поездке в поликлинику, так как проконсультироваться с медицинским специалистом можно через Интернет в удобном для человека месте. В ходе телемедицинской консультации врач может продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультировать по итогам диспансеризации и анализов, скорректировать лечение. Мы видим, что телемедицина пользуется спросом у пациентов. С начала этого года было проведено почти 2,8 млн таких онлайн-приемов, что на 1,9 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе пояснили, что онлайн-прием доступен только после первичного очного посещения медицинского специалиста.