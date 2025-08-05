Врач перечислил первые безобидные симптомы болезни Альцгеймера

Ранние симптомы болезни Альцгеймера можно спутать с чем угодно, даже принять за «нормальное» состояние, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач рассказал, что болезнь Альцгеймера — это хроническое дегеративное заболевание нервной системы, которое приводит к деменции. Одним из первых его признаков, сообщил он, может служить кратковременная потеря памяти, конкретно той ее части, которая отвечает за недавние воспоминания: выключил ли газ или утюг.

«Возникает дезориентация в пространстве, нарушение способности произнести определенные речевые конструкции, происходят снижение критики и трудности в запоминании предметов. Возникают проблемы с самообслуживанием, пациенты постепенно становятся все более и более беспомощными в быту», — рассказал врач.

Хирург пояснил, что развитию болезни способствуют эпизоды гипертонии и депрессии. При этом он отметил, что чаще болезнь Альцгеймера возникает у малообразованных, ничем не интересующихся граждан, со временем симптоматика прогрессирует.

Ранее врач Умнов рассказал, что любые алкогольные напитки могут повысить риск инсульта. Также доктор напомнил, что частое употребление сладкой газировки тоже опасно для сердечно-сосудистой системы, не менее чем для желудка.