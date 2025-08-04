40-летнему мужчине диагностировали опухоль мозга после появления необычного симптома

Жителю Великобритании Сэму Суриакумару медики диагностировали опухоль головного мозга после того, как он пожаловался на необычный симптом. Об этом рассказало издание Metropoles.

Все началось с того, что 40-летний Суриакумар стал постоянно ощущать запах, который был похож на хлорку или аммиак. В первый раз он подумал, что почувствовал запах, потому что жена убрала в ванной комнате. Мужчина отметил, что из-за этого ощущал сильное головокружение

Однажды он начал чувствовать запах прямо в метро, у него начался приступ. Суриакумара госпитализировали. В больнице врачи диагностировали ему опухоль головного мозга, которая хоть и являлась доброкачественной, но в любой момент могла перерасти в рак. Комментируя случай британца, медики пояснили, что при таком состоянии многие чувствуют необычные запахи.

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