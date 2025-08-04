Россиян предупредили об опасности БАДов с маркетплейсов

Гастроэнтеролог Анастасия Складчикова из «СМ-Клиника» предупредила, что популярные на маркетплейсах БАДы для похудения зачастую не дают стойкого результата и могут нанести серьезный вред здоровью, включая токсический гепатит и цирроз печени. Складчикова подчеркнула, что перед приемом любой добавки, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы согласовать дозировку и продолжительность курса.

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По ее словам, большинство БАДов для похудения содержат ингредиенты со слабительным эффектом. Это приводит к расстройствам стула, негативно сказывается на микрофлоре кишечника, вызывает обезвоживание и электролитный дисбаланс. Снижение веса в таких случаях – лишь кратковременный эффект, связанный с потерей жидкости, а жировая масса остается неизменной.

Врач также отметила в интервью "Газета.ру", что в составе подобных БАДов часто встречаются различные травы.

Она предупредила, что некоторые травы могут быть опасны и оказывать токсическое воздействие на печень, приводя к серьезным последствиям, таким как токсический гепатит и цирроз.

Специалист подчеркнула, что БАДы не подвергаются такому строгому контролю, как лекарства, поэтому их эффект непредсказуем.

Складчикова заключила, что не существует "волшебной таблетки" для похудения. Для снижения веса необходимы изменения в образе жизни, включая питание, физическую активность и качество сна. Прием добавок может ухудшить состояние здоровья и лишить мотивации. Важно обращаться к специалистам, а не искать решения в интернете, чтобы сэкономить время, силы и средства.