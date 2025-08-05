В России приняли решение относительно клинических рекомендаций

В России вступил в силу закон, который уточняет понятие «клинические рекомендации», а также устанавливает порядок их применения.

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Теперь врачам разрешено не придерживаться клинических рекомендаций, а использовать их, основываясь на индивидуальных потребностях пациентов.

Поэтому медиков не смогут привлекать к ответственности за нарушение рекомендаций. Однако при необходимости будет проведена экспертиза оказанной медпомощи.

Отметим, Минздравом разработано 589 клинических рекомендаций, которых ранее придерживались врачи при лечении пациентов.

Ранее эксперты рассказали об опасности БАДов с маркетплейсов.

Также был перенесен срок вступления в силу закона о требованиях к оборудованию онкоцентров.