ИИ повысил точность постановки диагнозов врачами

В Ингушетии искусственный интеллект (ИИ) помогает врачам ставить предварительные диагнозы с точностью до 85%. Как сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, одна из тестируемых систем сокращает время анализа медицинских снимков на 40%, повышая точность диагностики до 90%.

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Цифровые технологии активно внедряются в местное здравоохранение. Голосовой помощник на основе ИИ уже на 30% ускоряет оформление документов и на 40% разгружает кол-центры. Это позволяет медикам больше времени уделять пациентам.

Особую значимость нововведения имеют для отдаленных районов, где доступ к узким специалистам ограничен. По словам Калиматова, пилотные проекты будут расширены, чтобы современные технологии стали доступны всем жителям республики.

В ближайшее время пилотные проекты планируют расширить, чтобы все жители республики могли воспользоваться преимуществами цифровых решений в медицине.