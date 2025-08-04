Как часто можно менять поликлинику

Закон предоставляет россиянам право выбора медорганизации не чаще одного раза в год, за исключением случаев смены места жительства. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, это важная социальная гарантия доступности медпомощи для всех граждан.

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При переезде в другой город алгоритм действий пациента сильно упрощается. Он может сразу обратиться в новую поликлинику, предоставив документ, подтверждающий переезд. Для этого подойдет паспорт с отметкой о регистрации по новому месту жительству или временной регистрации.

— Сегодня можно подать заявление как лично в регистратуре медицинской организации, так и через портал госуслуг, что особенно актуально для занятых людей, — отметил депутат.

При смене медорганизации вся документация пациента автоматически передается в новое учреждение в электронном виде. Если гражданин не успел прикрепиться к новой поликлинике, то он может получить экстренную медпомощь в любом медучреждении страны.

Территориальный фонд ОМС или страховая медорганизация, выдавшая полис ОМС обязаны помочь гражданину в реализации его права на медпомощь, если возникли сложности с прикреплением к новой поликлинике, сообщает RT.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) гарантирует каждому россиянину право на бесплатную медицинскую помощь в рамках установленного перечня услуг, однако иногда возникают случаи отказа в предоставлении услуг по ОМС. Что делать в таких ситуациях и куда обращаться за защитой прав, объяснила юрист Светлана Стрежнева.