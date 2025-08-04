В Омске спасли четырехлетнего мальчика от слепоты

Четырехлетний Арсений мог полностью потерять зрение. Врожденное заболевание развивалось стремительно. Он уже мог различать только время суток - день или ночь.

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"Сохранить зрительные функции и избежать слепоты юному омичу помогли медики Омской офтальмологической больницы имени Выходцева, - сообщает минздрав Омской области. - Высокий профессионализм врача-офтальмолога Натальи Гинкель и возможности современной медицины дали Арсению шанс на полноценную жизнь".

Офтальмохирурги избавили мальчика от катаракты в два этапа. Врачи провели ему сложные операции, которые называют "ювелирными". Ведь анатомия и ткани детей существенно отличаются от взрослых.

"Помимо того, что удаляется врожденная катаракта, имплантируется интраокулярная линза, позволяющая получить полноценное зрение после операции", - объясняет Наталья Гинкель.

Когда Арсений впервые открыл глаза после операции - то был очень удивлен тому, каким разнообразным может быть мир. Он с любопытством изучал как выглядит его папа, лица врачей и стены палаты.

Через несколько дней мальчик отправится домой. После реабилитации он сможет видеть полноценно.