Врачи выходили тройняшек с критически низким весом

В перинатальном центре Городской клинической больницы (ГКБ) имени М.П. Кончаловского врачи спасли тройняшек, родившихся раньше срока, на 30-й неделе беременности, с критически низкой массой тела. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Более 20 суток длилась борьба за их жизни, затем их вместе с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там малышки три недели учились самостоятельно дышать и питаться, активно набирали вес и развивались, — подчеркнула Ракова.

Уточняется, что сейчас тройняшки вместе с мамой выписаны и чувствуют себя хорошо, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее из перинатального центра столичной клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова также выписали малыша, который родился весом 415 граммов. Врачи на протяжении трех месяцев выхаживали ребенка, после чего еще два месяца малыш проходил терапию.

7 июля Сергей Собянин посетил центр женского здоровья ГКБ № 67 имени Ворохобова и сообщил о запуске еще пяти подобных медицинских учреждений, которые будут работать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.