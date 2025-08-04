В Новосибирске впервые в России имплантировали отечественный протез ноги

Новосибирские онкохирурги провели первую в стране операцию по имплантированию полностью отечественного модульного протеза нижней конечности.

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Первым пациентом стал 36-летний Александр из Новосибирска. После перелома у него образовалась опухоль бедренной кости.

"Выявленная гигантоклеточная опухоль имеет промежуточную злокачественность, но отличается местноагрессивным ростом, приводит к разрушению кости и инвалидизации больного", - рассказали "РГ" в Центре Мешалкина.

Но возможности медицины современной дают шанс пациенту не только на выздоровление, но и возвращение хорошего качества жизни. Опухоль удаляется, и в ходе той же операции проводится онкологическое эндопротезирование.

Модульный отечественный протез стал уникальной разработкой новосибирских ученых-онкологов и местного производителя. Преимущество такой конструкции - неограниченность действий хирурга в ходе резекции кости. Заменить компоненты в связи с клинической ситуацией можно непосредственно в ходе оперативного вмешательства.

"Качество этих эндопротезов ни в чем не уступает современным модульным конструкциям ведущих зарубежных производителей, которыми мы ранее активно пользовались, - утверждает научный сотрудник научного отдела онкологии и радиотерапии Центра Мешалкина Минздрава России Александр Жеравин. - После того, как эти изделия ушли с нашего рынка, потребность в них лишь частично покрывается китайской продукцией, имеющей определенные недостатки и ограничения".

По словам Жеравина, сегодня реальная потребность онкоортопедии составляет около 2 тысяч эндопротезов нижних конечностей для взрослых в год. Однако в стране ежегодно выполняется только треть таких операций. Остальные пациенты уезжают оперироваться за рубеж или продолжают стоять в "листе ожидания".

Новосибирская компания пошла по пути полного импортозамещения. Протезы изготавливаются с применением отечественных титановых сплавов и отечественных инженерных решений на сертифицированном оборудовании.

Первый пациент с отечественным протезом уже может передвигаться с помощью костылей с частичной опорой на оперированную ногу. В дальнейшем ему предстоит реабилитация под контролем врачей. А разработчики готовят модульную систему для протезирования нижней конечности к регистрации - для использования в клиниках России.

В Центре Мешалкина отметили, что сотрудничество ученых с индустриальным партнером на всех этапах проекта позволяет очень быстро вводить новые медицинские изделия в клиническую практику. При этом производитель учитывает все нюансы и пожелания врачей.