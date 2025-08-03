Что такое лихорадка чикунгунья, вспышка которой зафиксирована в Китае

Почти три тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья зафиксированы за последнюю неделю в провинции Гуандун на юго-востоке Китая, на границе с Гонконгом и Макао. Чем угрожает эта инфекция, опасна ли она для российских туристов, "РГ" рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

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Что представляет собой вирус чикунгунья, как происходит заражение?

Лихорадка чикунгунья - это вирусное заболевание. Инфекция передаётся человеку через укусы инфицированных комаров, в основном вида Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти же комары распространяют и другие вирусы, такие как вирус денге и вирус Зика.

Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней (обычно 3-7 дней), поэтому теоретически есть угроза завезти инфекцию, возвращаясь домой из зарубежного путешествия.

Как проявляется заболевание?

У чикунгуньи типичные признаки тяжелой лихорадки:

Внезапное повышение температуры (до 39-40 °C);

Сильные боли в суставах (особенно в кистях, стопах, лодыжках, коленях);

Головная боль;

Мышечные боли;

Усталость;

Кожная сыпь;

Иногда - покраснение глаз (конъюнктивит), тошнота, рвота.

"Боль в суставах может сохраняться от нескольких дней до нескольких месяцев, в редких случаях - дольше. Само название "чикунгунья" происходит из языка маконде (впервые вирус обнаружили в Танзании) и означает "искривляющийся от боли", что описывает характерную походку заражённых, страдающих от сильной суставной боли", - отмечает доктор Шахмарданов.

Насколько опасно заболевание?

Болезнь редко бывает смертельной, но может вызывать серьёзные страдания и временную нетрудоспособность. У людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых возможно более тяжёлое течение.

Как лечить?

От чикунгуньи нет вакцины. Специфического противовирусного лечения тоже нет. Применяется симптоматическая терапи, направленная на облегчение самочувствие больного, уменьшение интоксикации. Назначают жаропонижающие, обезболивающие лекарство, обильное питьё и покой.

Как защититься от заражения?

Поскольку прививки от этой инфекции нет, профилактика включает в себя защиту от укусов комаров (репелленты, антимоскитные сетки). Китайские власти обратились к гражданам с требованием уничтожить места размножения комаров (резервуары со стоячей водой).

Какие регионы наиболее опасны?

Инфекция чикунгунья распространена в тропических и субтропических регионах, особенно в местах, где обитают комары Aedes. Среди таких мест немало популярных курортов.

Основные эндемичные регионы:

1. Африка:

Центральная и Восточная Африка (особенно Танзания, Кения, Конго);

Острова Индийского океана (Коморы, Реюньон, Маврикий, Сейшелы).

2. Азия:

Индия;

Индонезия;

Таиланд;

Мьянма;

Шри-Ланка;

Филиппины;

Пакистан;

Малайзия.

3. Карибский бассейн и Латинская Америка:

Гаити, Доминикана, Ямайка;

Венесуэла, Колумбия, Бразилия, Мексика.

В этих регионах широкая вспышка продолжается с 2013 года.

4. Северная Америка:

Были зарегистрированы локальные случаи в США (особенно во Флориде, Техасе), но широкого распространения нет.

5. Южная Европа (редко):

Были локальные вспышки в Италии и Франции - при наличии благоприятных условий для комаров Aedes albopictus.