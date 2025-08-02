В Подмосковье зарегистрировали новое лекарство от ожирения

Препарат будет выпускаться на собственных производственных мощностях компании особой экономической зоны «Дубна».

По данным министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, новое лекарство предназначено для снижения и поддержания веса у взрослых в качестве дополнения к низкокалорийной диете и физической активности при наличии избыточной массы тела. Речь идёт о предиабете, сахарном диабете второго типа, высоком артериальном давлении, а также синдроме обструктивного апноэ во сне или сердечно-сосудистых заболеваниях.

Медикамент входит в перечень жизненно необходимых препаратов. Его можно будет самостоятельно приобретать в аптеках.