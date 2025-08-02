В Воронежской области помогут ВИЧ-пациентам, находящимся в трудной ситуации

В Воронежской области запустят мобильные экспедиции для помощи людям с ВИЧ. Проект нацелен на совершеннолетних больных, которые пропускают прием лекарств.

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Проект «Станция добра: социальная и психологическая поддержка людей с ВИЧ» 1 августа запустила АНО «Ты не один». В организации отмечают, что среди воронежцев есть люди в трудной жизненной ситуации, которым требуется социальная и психологическая помощь, многие самостоятельно не могут справиться с кризисом.

«Станция добра» поможет повысить уровень приверженности лечению, а также наблюдению тяжелых пациентов с ВИЧ в Центре СПИД с помощью организации индивидуальных сопровождений и проработки психологических барьеров пациентов.

Кроме этого, пациенты получат карту самопомощи с контактами организаций, помогающих ВИЧ-инфицированным. Еще в планах открыть Школу равных консультантов.

Проект реализуют благодаря гранту АНО «Образ будущего» почти на 3 млн рублей. Работать «Станция добра» будет 10 месяцев.

В России заболеваемость ВИЧ постепенно снижается, а диагноз «СПИД» практически никому не ставят.