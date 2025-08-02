Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину

104 года назад впервые был получен гормон инсулин в чистом виде. «Вечерняя Москва» узнала, как спустя век после этого открытия живут диабетики первого типа (инсулинозависимые) и как еще используют лекарства от этой болезни.

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Грандиозное открытые совершили врачи Фредерик Бантинг с коллегами Чарльзом Бестом и Джоном Маклеодом.

До этого открытия дети и взрослые, сталкивающиеся с диагнозом «сахарный диабет первого типа», были обречены на мучительную и быструю смерть, — рассказывает врач-эндокринолог, администратор крупного сообщества диабетиков первого типа Вероника Петрова.

Сейчас инсулин широко доступен. Благодаря этому диагноз «диабет первого типа», конечно, накладывает некоторые ограничения, но больше не является приговором. Люди с ним могут прожить долгую счастливую жизнь.

О людях, больных диабетом, заботятся не только предприятия, занимающиеся производством лекарств. На продуктах все чаще указывают гликемический индекс. Это показатель того, насколько быстро углеводы в продукте повышают уровень сахара в крови после его употребления. Он нужен для того, чтобы диабетики правильно рассчитали, сколько инсулина нужно ввести после еды.

Существует мнение, что диабет обоих типов уже давно научились лечить, но продавцы инсулина, так называемые «инсулиновые короли», скрывают лекарство.

Относиться к этому стоит скептически, ведь это лишь очередная теория заговора. На деле, когда в ученой среде появляется столь важное знание, бизнесменам его не сдержать, — заключает Вероника.

Ирина Давыдова, врач общей практики, кандидат медицинских наук:

Измерять сахар в крови достаточно раз в год, но можно и чаще. Натощак у здорового человека он находится в диапазоне от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. После еды он не должен превышать 7,8 ммоль на литр. Если вы сильно выходите за эту норму, обратитесь к врачу. К сожалению, диабет первого типа может появиться даже при соблюдении всех рекомендаций. Например, перейти к вам генетически. Но не бойтесь, сейчас существует множество средств, чтобы жить с диабетом спокойно.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число детей и подростков с избыточным весом за последние 40 лет выросло в 10 раз. Каждый третий подросток имеет лишний вес или страдает от ожирения. Что привело к такому резкому росту числа случаев детского ожирения и как решить эту проблему, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Ольга Филина.