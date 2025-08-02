Определены проблемы в оказании помощи онкобольным

Какую помощь получают сегодня в России пациенты с раком предстательной железы (РПЖ) - самым распространенным онкозаболеванием у мужчин, и доступна ли им современная терапия, выяснили во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Опрос среди врачей-онкологов и пациентов из разных регионов страны ВСП провел совместно с Центром гуманитарных технологий и исследований "Социальная Механика" в июне-июле 2025 года. Результаты ВСП предоставил "Российской газете".

© РИА Новости

Рак предстательной железы - самое распространенное онкозаболевание у мужчин. В прошлом году в России на учёте состояли почти 344 тысячи пациентов с этим диагнозом, из них более 173 тысяч - в течение пяти и более лет. Часто этот вид рака диагностируется на поздней стадии: в 2024 году было выявлено около 12 тысяч новых случаев тяжёлых форм (IV стадия), это каждый пятый пациент (18%). При этом РПЖ всё чаще диагностируется не только у пожилых, но и у мужчин активного возраста.

Исследование выявило ряд системных барьеров, с которыми сталкиваются пациенты и врачи. Один из ключевых - ограниченный доступ к более современным, безопасным препаратам ингибиторам андрогенного сигнала, которые сегодня считаются золотым стандартом лечения. Хотя такие средства доказали свою эффективность и хорошую переносимость, в России они до сих пор не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это существенно осложняет возможность их назначения в рутинной практике.

«Сегодня в России есть препараты, которые позволяют пациентам с тяжёлыми формами РПЖ не просто жить дольше, а жить без боли и без разрушительных побочных эффектов. Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто уже получает лечение по другим диагнозам. На ближайшем заседании комиссии по ЖНВЛП будет рассматриваться включение этой группы препаратов в ограничительные перечни, и мы как пациентское сообщество будем настаивать на этом решении. Государство должно гарантировать пациенту не только доступ к терапии, но и её безопасность»‎, — сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Еще одна проблема, вскрытая во время исследования, - качество коммуникации между врачом и пациентом. Большинство участников опроса подтвердили, что доверяют своим врачам. При этом каждый третий отметил, что его не предупредили о возможных побочных эффектах терапии.