21-летняя российская блогерша дважды перенесла рак и выздоровела

21-летняя TikTok-блогерша Ирина Небога, дважды перенесшая рак, рассказала о выздоровлении. В интервью блогерше Анне Ениной, доступном на YouTube, она заявила, что приобрела новые полезные привычки.

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По словам Небоги, люди, которые перенесли онкологическое заболевание, должны изменить образ жизни, иначе первопричина рака не будет устранена.

Небога добавила, что она не отказывалась от химиотерапии и других методов лечения, но в то же время старалась питаться сбалансированно и, если у нее не было возможности делать этого, принимала БАДы.

Ранее известная российская блогерша Алина Милди (настоящее имя — Алина Терещенко) рассказала, что у нее обнаружили рак. По ее словам, из-за онкологического заболевания ей придется проходить пятилетнее лечение или делать операцию.