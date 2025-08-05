Как найти скрытые воспаления в организме

Современная лабораторная диагностика позволяет выявлять воспалительные процессы до появления симптомов. Один из ключевых биомаркеров — С-реактивный белок (СРБ). Подробнее о нем в беседе с «‎Рамблером» рассказал Фуад Сейфуллаев, врач общей практики клиники «Синай».

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«С-реактивный белок — это важный маркер системного воспаления, который синтезируется в печени в ответ на инфекцию, травму, аутоиммунные процессы или ишемические повреждения», — поясняет специалист.

СРБ относится к белкам острой фазы воспаления. Его концентрация в крови начинает расти уже через 6–12 часов после запуска воспалительной реакции. Эта особенность делает СРБ одним из самых чувствительных показателей.

Однако важно понимать, что СРБ — маркер неспецифичный. Он не указывает на конкретный диагноз, а только подтверждает наличие воспалительного процесса. Это может быть как банальная вирусная инфекция, так и тяжелое аутоиммунное заболевание.

«СРБ может указывать на любое воспаление — от банальной ОРВИ до ревматоидного артрита или атеросклеротического поражения сосудов», — отмечает Сейфуллаев.

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Когда назначается анализ на СРБ?

Показаний для исследования несколько. В первую очередь, он используется при неясных воспалительных состояниях, когда у пациента наблюдаются общие жалобы (слабость, субфебрильная температура, утомляемость), но данные других обследований остаются в пределах нормы. Также СРБ помогает оценить активность уже выявленного заболевания, отследить эффективность терапии и оценить риски осложнений.

«Анализ целесообразен при неясном недомогании, подозрении на скрытое воспаление или для мониторинга терапии — например, при коллагенозах», — уточняет врач.

Отдельный интерес представляет исследование ультрачувствительного СРБ — hs-CRP. Этот тест применяется для оценки сердечно-сосудистых рисков, особенно у пациентов с гипертонией, метаболическим синдромом, сахарным диабетом второго типа или в постинфарктном периоде.

«Даже незначительное повышение СРБ (более 3 мг/л) ассоциировано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому hs-CRP используется как прогностический маркер при атеросклерозе», — говорит Сейфуллаев.

В чем отличие от других воспалительных маркеров?

Важно не путать СРБ с такими показателями, как лейкоциты или СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Последние отражают хроническое течение воспаления и реагируют медленнее. СРБ же показывает острую фазу процесса, меняясь в динамике на протяжении суток.

Для оценки бактериальной инфекции, особенно в сомнительных клинических случаях, рекомендуется комбинировать СРБ с другим маркером — прокальцитонином. Это позволяет уточнить природу воспаления: вирусную, бактериальную или аутоиммунную.

«СРБ не всегда указывает на бактериальную инфекцию. Для этого лучше комбинировать его с прокальцитонином», — подчеркивает Сейфуллаев.

Как интерпретировать результаты?

Уровень СРБ в норме не превышает 5 мг/л. Его значения от 5 до 10 мг/л могут быть признаком легкой вирусной инфекции или последствий физической нагрузки. Повышение до 20–50 мг/л требует исключения бактериальной инфекции, системного воспаления или аутоиммунного заболевания. При значениях выше 100 мг/л чаще всего речь идет о выраженном гнойно-септическом процессе. Однако важен не сам по себе результат, а его трактовка в клинико-лабораторном контексте.

«Высокий СРБ — не диагноз, а сигнал для поиска причины. Например, при отсутствии симптомов стоит исключить хронические инфекции — например, пародонтит — или аутоиммунные патологии», — заявляет врач общей практики.

Также необходимо учитывать временные и физиологические факторы. Небольшое повышение СРБ может наблюдаться после интенсивной физической нагрузки, при ожирении, в послеродовом периоде и даже после некоторых прививок.

Почему анализ важен людям без симптомов?

Иногда СРБ обнаруживается у пациента без острых жалоб. Одной из частых причин в таких случаях является хронический пародонтит, при котором воспаление в деснах и пародонте становится постоянным источником системного воспаления. Скрытые воспаления часто протекают на фоне аутоиммунных нарушений, метаболических синдромов или атеросклероза, и могут накапливаться годами, оставаясь вне поля зрения.

Анализ на С-реактивный белок — один из ключевых инструментов современной превентивной медицины. Он позволяет не только выявить воспаление, но и оценить риски осложнений, проконтролировать терапию и вовремя выявить угрожающие состояния.

«Повышение СРБ требует комплексного анализа клинической картины. Без контекста результат ничего не значит», — подчеркивает Фуад Асафович.

Если вы испытываете недомогание неясного характера, если уровень СРБ стабильно повышен или вы входите в группу риска по сердечно-сосудистым или аутоиммунным заболеваниям — имеет смысл провести расширенное обследование. Именно так работает превентивная медицина: не ждет осложнений, а распознает сигналы заранее.

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