В России могут создать открытый реестр врачей-блогеров

В Госдуме не раз заявляли о необходимости урегулировать ситуацию с врачами-блогерами, которые не только дают советы о здоровье онлайн, но и набирают пациентов среди своих читателей. Депутаты предлагают ввести обязательную верификацию образования и опыта таких специалистов с помощью открытого реестра на Госуслугах, где они должны будут регистрироваться. Предполагается, что это поможет защитить пациентов от мошенничества.

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С предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, он направил обращение о введении регистрации врачей-блогеров на Госуслугах в Минздрав, Росздравнадзор и Роскомнадзор.

"Особенно актуально это в том случае, если консультации оказываются на платной основе", - заявил депутат РИА Новости.

В Думе неоднократно заявляли: в соцсетях мошенники нередко выдают себя за дипломированных врачей. Это создает серьезные риски для здоровья граждан и подрывает доверие к настоящим профессионалам. Чернышов считает, что верификация должна быть доступна только для медработников, чей профессиональный стаж подтвержден и составляет не менее года реальной практики за последние пять лет.

При этом контент от неверифицированных врачей должен быть ограничен или четко маркирован, чтобы никого не вводить в заблуждение, отметил депутат.

Лучший инструмент для верификации, по его словам, это - открытый государственный реестр на портале "Госуслуги", в котором медработник должен указать диплом, лицензию и специализацию, а любой человек сможет посмотреть эту информацию.

За последние два года на портале "ПроДокторов" было выявлено больше 300 случаев подделки документов об образовании медработников, писал "Медвестник". При этом врачебная категория 279 врачей оказалась вымышленной, еще 49 "специалистов" вообще не имели специального медицинского образования.